Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman? PSG Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Corona virüs salgını nedeniyle sekteye uğrayan Şampiyonlar Ligi’nde final heyecanı başladı. PSG ve Bayern Münih’in adını finale yazdırmasının ardından futbol severler dev finalin oynanacağı günü beklemeye başladı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?
Şampiyonlar Ligi Final maçı 23 Ağustos Pazar günü saat 22.00'de Benfica'nın 65 bin kişilik Luz Stadı'nda yapılacak.
LYON BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Paris Saint Germain Bayern Münih Şampiyonlar Ligi final maçı beIN Sports HD1’den canlı yayınlanacak. Mücadelenin beIN Sports Haber kanalında şifresiz olarak yayınlanması da bekleniyor.