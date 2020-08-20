Olympique Lyon genç yıldızlarını Avrupa devlerine kaptırmanın eşiğinde

Olympique Lyon, dün Bayern Münih’e karşı oynadığı maçta 3-0 mağlup olarak sahadan yenik ayrıldı. Memphis Depay ve Karl Toko Ekambi maçın ilk bölümünde yakaladıkları fırsatları gole çevirseydi, belki de tarihte ilk kez bir Fransız Şampiyonlar Ligi finali oynanacaktı.

Şimdi ise PSG, Bayern Münih ile karşılaşacak. Lyon ise ligdeki başarısız sezonu sebebiyle yeni sezonda Avrupa futbolunda yer almayacak.

Ligue 1, Avrupa’nın beş büyük ligi arasında sezonu pandemi sebebiyle tamamlanamayan tek lig oldu. Salgının başladığı dönemde ligde 7. sırada bulanan Lyon bu sebeple önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında boy gösteremeyecek. Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale çıkmak büyük bir başarı olsa da Münih temsilcisine yenilen Lyon, tam anlamıyla evine eli boş döndü.

Bu Lyon’un genç ve yetenekli kadrosu için önemli bir ders niteliği taşıyor. Ancak oyuncular, kazandıkları bu tecrübeyi önümüzdeki sezon Lyon için kullanamayabilir. Zira takımın başarılı oyuncuları Avrupa devlerinin ilgisini ciddi anlamda çekiyor.

AOUAR VE DEMBELE AVRUPA DEVLERİNİN YAKIN TAKİBİNDE

22 yaşındaki orta saha Houssem Aouar başta Arsenal olmak üzere, birçok kulübün radarında. Londra ekibi Cezayir asıllı yıldız için para artı oyuncu olarak ilk teklifini yaptı ancak Lyon yönetimi direkt olarak 60 milyon Euro talep ediyor. Arsenal’in yeni bir teklifle gelme planı bulunurken oyuncuyla PSG ve Juventus da ilgileniyor.

Takımın dikkat çeken bir başka genç yıldızı Moussa Dembele. Bu sezon 24 gole imza Dembele, transfer döneminde takımdan ayrılabilir.

Takımın sportif direktörü Juninho, “Takımdan ayrılanlar olacak ama endişeli değilim. Şampiyonlar Ligi’nde rekabet ettiğinizde Moussa ve Houssem gibi performans veren oyuncularınız varsa, elbette birçok kulübün dikkatini çekiyorlar. Yeni sezonda çok çalışıp tekrar Şampiyonlar Ligi’ne dönebilmeliyiz” diye konuştu.

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