Muhabir Masası’nda gündem Fenerbahçe! İşte Sosa transferinin perde arkası…

Muhabir Masası’nın yeni bölümünde Sözcü Gazetesi muhabiri Sercan Hamzaoğlu ve Sözcü Skor Müdürü Mehmet Özen Fenerbahçe gündemini değerlendirdi. İlk kez Sözcü’nün duyurduğu Sosa transferi nasıl gerçekleşti? Arjantinli yıldız ne kadar kazanacak? Fenerbahçe’de kalacak ve gidecek isimler kimler? Limit konusunda son durum ne? Hepsi ve daha fazlası Muhabir Masası’nda…
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İşte Mehmet Özen ve Sercan Hamzaoğlu’nun sohbetinden satır başları:
- Emre Belözoğlu’nun hakkını teslim etmek lazım. Biz “Sosa Fenerbahçe’de” diye haber yaptığımızda o kadarla kalacak bir hikaye değil bu. Emre Ibizayı aradı, Fenerbahçe’yi anlattı. Görüntülü görüştü kendisiyle. ‘Biz şampiyon olmak istiyoruz, şampiyon kadroya gelmek istiyor musun?’ dedi. ‘Parayı konuşmayalım, biz seni çok istiyoruz, sen bizi istiyor musun?’ dedi. 12 Ağustos’ta bunu öğrendik ve haberini yaptık, hiç arkamıza bakmadık. Fenerbahçe’ye geleceğini söyledi ve o görüşmede para konuşulmadı. Trabzon’un altında bir paraya imza attı sonunda.
- Oyuncunun menajeri bile Sosa’nın Fenerbahçe ile anlaştığını bilmiyordu.
- Gece 11’de sayfayı yıktık. Herkes bilgisayarların başına geçti. Sözcü ailesi olarak böyle bir haberi herkesten önce verdiğimiz için mutluyuz.
- Oyuncunun alacağı net ücret 1 milyon 750 bin Euro. Sosa tek bir şey istedi. İki yıl kontrat istedi. 1+1 olsa maaş 2’nin üstünde olacaktı.
- Erol Bulut Gustavo’nun kalmasını istiyor. Zajc, Tolgay ve Jailson’un satılmasını istiyor. Lyon Gustavo için 7-8 milyon Euro’ya kadar çıktı. En kritik konu da şu, Gustavo 3 milyon’un üzerinde para kazanıyor. Kendi de çok ayrılmak istemiyor.
- Vedat’ın menajeri, imzaların atılmadığını ama son noktaya gelindiğini iletti. Vedat artık Lazio’nun oyuncusu gibi.
- Frey, Zanka, Zajc, Tolgay ve Jailson gönderilecekler listesinde.
- Lazio, Bastos için 5 milyon Euro’luk bonservis belirledi. Fenerbahçe Sarr’ı almak için de bastırıyor. Ama talibi çok.
- Bu kadar kanat transferinin içinde Rodriguez durumu ne olacak? Olympiakos ile görüşülüyor Rodriguez için. Ayrılması gündemde.
- Ali Koç Ziraat Bankası ile görüştü. Anlaşma olmadan masadan kalkıldı. Tekrar görüşme olacak.