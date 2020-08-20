Muhabir Masası’nda gündem Fenerbahçe! İşte Sosa transferinin perde arkası…

Muhabir Masası’nın yeni bölümünde Sözcü Gazetesi muhabiri Sercan Hamzaoğlu ve Sözcü Skor Müdürü Mehmet Özen Fenerbahçe gündemini değerlendirdi. İlk kez Sözcü’nün duyurduğu Sosa transferi nasıl gerçekleşti? Arjantinli yıldız ne kadar kazanacak? Fenerbahçe’de kalacak ve gidecek isimler kimler? Limit konusunda son durum ne? Hepsi ve daha fazlası Muhabir Masası’nda…

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İşte Mehmet Özen ve Sercan Hamzaoğlu’nun sohbetinden satır başları: