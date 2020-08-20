Lille stoperi Gabriel Magalhães’in transferi kızışıyor

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille forması giyen Gabriel Magalhães’in transferi her geçen saat daha da karmaşık bir hal alıyor.

22 yaşındaki solak stoper geçirdiği başarılı sezonun ardından tüm dikkatleri üzerine topladı. Ayrıca Brezilyalı’nın uygun sayılabilecek bonservis bedeli transferini cazip bir hale getiriyor.

Transfer dönemi henüz yeni başladığında Lille’den Victor Osimhen’i tam 60 milyon Euro karşılığında transfer eden Napoli, aynı zamanda Gabriel’in de transferini bitirmeye çok yakındı. 26 milyon Euro artı 4 milyon Euro’luk bonuslarla birlikte yapılan teklifi kabul eden Lille yönetimi, kararı oyuncuya bırakmıştı.

Diğer taraftan oyuncuyla ilgilenen Everton, Manchester United ve Arsenal’in oyuncu için cazip duraklar olabileceği konuşuluyordu. Zira Gabriel’in Premier Lig’de oynamaya bir hayli sıcak baktığı biliniyor. Bu gelişmeler ışığında Napoli’nin verdiği teklifin aynısını yapan ve teklifi kabul edilen Arsenal, bir adım öne geçti.

TAM ARSENAL’E GİDERKEN PSG VE UNITED DEVREYE GİRDİ

Napoli ise Gabriel transferini bitirebilmek için önce Kalidou Koulibaly’yi takımdan göndermeyi bekliyor. Bu noktada oyuncunun temsilcileriyle bir araya gelen Arsenal’in 5 senelik kontrat teklifin kabul edilirken, oyuncunun Londra ekibi için Fransa’da sağlık kontrolüne girmesi bekleniyordu.

Ancak İtalyan spor gazetecisi Gianluca Di Marzio’nun yaptığı son habere göre PSG ve Manchester United, son yaptıkları teklifle tekrar sürece dahil oldu. Gabriel’in bu durum sebebiyle karar vermek için takımı Lille’den birkaç süre istediği belirtiliyor.

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