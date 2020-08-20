Gençlerbirliği’nde orta sahaya Polonyalı takviye!

Yeni sezon hazırlıklarını ve transfer çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği, Polonyalı futbolcu Dominik Furman ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

28 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu geçen sezon Wisla Plock formasıyla ligde 36 maçta 7 gol ve 6 asiste imza atmıştı.

Yeni transferimiz Dominik Furman pic.twitter.com/x5kpNuZ1CG — Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) August 20, 2020

150 bin Euro bonservis bedeliyle 1 Temmuz 2017’de Toulouse’dan Wisla Plock’a transfer olan Furman, Gençlerbirliği’ne ise bedelsiz olarak geldi.

Furman, üç kez de Polonya A Milli Futbol Takımı’nın formasını terletti.