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Gençlerbirliği’nde orta sahaya Polonyalı takviye!

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 28 yaşındaki Polonyalı orta saha oyuncusu Dominik Furman ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

15:24 -
Haberler Futbol
Gençlerbirliği’nde orta sahaya Polonyalı takviye!

Yeni sezon hazırlıklarını ve transfer çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği, Polonyalı futbolcu Dominik Furman ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

28 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu geçen sezon Wisla Plock formasıyla ligde 36 maçta 7 gol ve 6 asiste imza atmıştı.

150 bin Euro bonservis bedeliyle 1 Temmuz 2017’de Toulouse’dan Wisla Plock’a transfer olan Furman, Gençlerbirliği’ne ise bedelsiz olarak geldi.

Furman, üç kez de Polonya A Milli Futbol Takımı’nın formasını terletti.

Dominik Furman Gençlerbirliği süper lig