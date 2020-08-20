Fatih Karagümrük, kalesini İtalyan isme emanet etti! Emiliano Vivano imzayı attı

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük, deneyimli İtalyan kaleci Emiliano Viviano’yu renklerine bağladığını açıkladı.

İkinci Başkan Süleyman Hurma’nın “İtalya Milli Takımı’nda forma giymiş ve Serie A’da oynayan bir kaleci” tanımından sonra tahminler yürütülürken Sirigu, Viviano ve Perin muhtemel üçlüsünden Viviano, İstanbul’un yolunu tuttu.

Brescia, Cesena, Bologna, Inter, Palermo, Fiorentina, Arsenal, Sampdoria, Sporting ve SPAL formaları giyen ve geçen sezon SPAL ile Serie A’da mücadele eden Viviano, 6 kez de İtalya Milli Takımı’nın formasını giydi.

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Kulüp 1.95 metre boyunda ve 34 yaşındaki İtalyan kaleciyi sosyal medya hesaplarından duyururken yapılan paylaşımlarda şu ifadeler yer aldı:

“Süper Lig'e yükselen takımımız, kadrosunu İtalyan kaleci Emiliano Viviano ile güçlendirdi!

Futbola doğduğu şehrin takımı Fiorentina'da başlayan Viviano, ülkesi İtalya'da Inter, Bologna, Palermo, Sampdoria başta olmak üzere 8 takımda forma giydi.Kariyerinde Arsenal ve Sporting Lizbon takımları için ülke dışına çıkan Viviano artık Süper Lig'de Karagümrük forması giyecek.

TRANSFER Emiliano Viviano Karagümrük'te! Süper Lig'e yükselen takımımız, kadrosunu İtalyan kaleci Emiliano Viviano ile güçlendirdi! pic.twitter.com/ak6QwXLosO — Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) August 20, 2020

İkinci Başkanımız Serkan Hurma ve Sportif Direktörümüz Murat Akın'ın imza attırdığı Viviano, İtalya Milli Takımı'nda bir çok kez forma giydi. İtalya Serie A Ligi tarihinin en çok penaltı kurtaran 8. kalecisi olan Viviano'nun kariyerinde UEFA Avrupa Ligi tecrübesi de bulunuyor.”