Efsane beyzbolcu Bobby Bonilla 57 yaşında ancak 1,2 milyon dolarlık maaşı var

Eski MLB oyuncusu Bobby Bonilla son maçını 1999 senesinde oynamasına karşın halen New York Mets tarafından ödenen senelik 1,2 milyon dolarlık bir maaşa sahip.

Neden mi? Çünkü sözleşmesinde böyle bir madde bulunuyor. Bonilla, dev beyzbol ekibinden 72 yaşına kadar bu maaşı düzenli olarak alacak. Hikaye biraz karışık ancak açık olan tek şey Mets’in inanılmaz bir hata yaptığı.

1999 senesinde Mets, oyuncusu Bonilla ile saha içi ve dışı bazı sebeplerden dolayı yolları ayırma kararı aldı. O sırada takımın 3. baseman’ı pozisyonunda görev alan Bonilla’nın 5,9 milyon dolarlık bir kontratı bulunuyordu.

Oyuncuyu serbest bırakmaya hazırlanan Mets, Bonilla’nın maaşını direkt olarak vermek yerine 2011 senesine erteledi. Bu şekilde takım kısa vadede ekonomik olarak stabil bir yapıya kavuşabilecekti. Ancak Mets altına girdiği yükün farkında değildi.

METS’E DANIŞMANLIK YAPAN MADOFF SENELER SONRA TUTUKLANDI

Bonilla’nın o dönem çalıştığı menajeri sözleşmesine yüzde sekizlik bir senelik faiz oranı yerleştirmişti. Bu da Mets’in ödeyeceği 5,9 milyon dolarlık miktarı, 2011 senesine gelindiğinde 29,8 milyon dolara çıkardı. Bu sebeple oyuncu 57 yaşında olmasına karşın, eski takımından senelik ciddi bir ödeme alıyor.

Seneler sonra ise Mets’e bu anlaşmayı yapması için danışmanlık eden Bernie Madoff, FBI tarafından tutuklandı. Madoff’un Mets’i yaklaşık 500 milyon dolar kadar dolandırdığı ortaya çıkarıldı ve 150 hapse mahkum edildi. Ayrıca Madoff’un elde ettiği 500 milyon dolar da Mets kulübüne geri iade edildi.

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