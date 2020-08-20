Beşiktaş’tan Galatasaray’a dev çalım! Onyekuru ve Lemina…

ÜÇ büyükler arasında son yıllarda görülmemiş bir transfer rekabeti yaşanıyor; kısa bir özet yapalım… Galatasaray, Emre Kılınç'ı kaptırmadığı Fenerbahçe'ye Mert Hakan'ı kaybetti. Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in Kanarya'ya gitmesine engel olamayan Beşiktaş ise Bernard Mensah için Cimbom'la girdiği yarışı kazandı. Ve şimdi iki yıldız daha ezeli rekabette yer değiştiriyor. Beşiktaş, geçen sezon Galatasaray'da kiralık oynayan Henry Onyekuru ve Mario Lemina'yı kadrosuna katmaya çok yakın.

CİMBOM BASTIRIYOR AMA…

SERGEN Yalçın'ın çok istediği isim olan Lemina, Beşiktaş yönetiminin kendisine yaptığı teklifi prensipte kabul etti. Galatasaray'ın ise bu gelişmenin ardından Gabonlu orta sahayı kaptırmamak adına yeniden devreye girdiği ancak siyah-beyazlıların bir adım önde olduğu belirtiliyor. Kartal, Southampton ile kiralama konusunda pazarlık yapıyor. Diğer hedef olan Onyekuru'da ise tersi bir senaryo hâkim. Beşiktaş, Monaco ile kiralama anlaşmasına vardı. Şimdi oyuncunun kesin kararı bekleniyor.