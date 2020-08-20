Beşiktaş transfer haberleri: Cisse, Mandzukic, Kalinic ve Modeste listede…

Beşiktaş'ta gözler PAOK maçı öncesinde forvet transferinde. Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Papiss Cisse'yi öncelikli hedef olarak belirledi. Cisse transferi gerçekleşmezse listedeki tecrübeli golcüler Mandzukic, Kalinic ve Modeste ile pazarlıklar başlayacak. İşte detaylar…

SERGEN YALÇIN'DAN CISSE'YE TRANSFER TELEFONU

Alanyaspor ile sözleşmesi biten futbolcu Beşiktaş’a daha önce ‘Evet’ dese de transfer süreci hala bitmedi. Bunu hızlandırmak isteyen Yalçın ise teyzesinin vefatı yüzünden ertelediği tatili için halen İngiltere’de bulunan Cisse ile telefonda görüştü. Tecrübeli çalıştırıcı, Senegalli yıldıza “Gereken fedakarlığı yap” dedi; bir an önce transfer sürecini tamamlayıp PAOK maçına yetişmesini istedi.

FORVETE ÜÇ ADAY DAHA VAR

Beşiktaş, Cisse dışında transfer listesine üç forvet daha aldı. Bu isimlerin Mario Mandzukic, Nikola Kalinic ve Anthony Modeste olduğu öğrenildi.

MANDZUKIC: Katar'dan ayrılan ve takım arayan Mandzukic, Beşiktaş cephesinin en çok mesai harcadığı oyuncu. 34 yaşındaki dünyaca ünlü golcü, yüksek maliyeti nedeniyle en zor hedef. Siyah-beyazlılar, Mandzukic’in ücretini makul seviyelere çekmek için çaba sarf ediyor.

KALINIC: Beşiktaş'ın listesindeki ikinci santrfor da Hırvat: Kalinic. Atletico Madrid ile 1 yıl daha kontratı bulunan 32 yaşındaki yıldız, F.Bahçe’ye de önerilmişti. Beşiktaş, Atletico’nun bonservis talebine takılmış durumda. Oyuncunun istediği ücret de zorluyor. Yönetim, temasları sürdürüyor.

MODESTE: Köln'ün Fransız golcüsü Modeste, Beşiktaş’ın geniş listesinde. Bu oyuncunun kiralanması için görüşmeler yapıp mesafe kat eden siyah-beyazlılar, şimdilik beklemede. 32 yaşındaki futbolcu, bir süredir belirlenemeyen bir diz sorunu nedeniyle idmanlara çıkamıyor.

LİSTE BUGÜN VERİLİYOR

Beşiktaş, UEFA’ya PAOK maçının 25 kişilik futbolcu listesini bugün vermek zorunda. Bu listede maç gününe kadar iki değişiklik yapılabiliyor. Sergen Yalçın, Papiss Cisse’yi zorlu maçta mutlaka sahada görmek istiyor ve bu konuda yönetimden de talepte bulundu.