Arsenal’in yıldızının zorlu günleri! ‘Evime dönmeye korkuyorum’

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal’in geçtiğimiz yaz Celtic’ten 27 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer edilen yıldız futbolcu Kieran Tierney, Celtic taraftarlarının hedefi oldu. İskoç taraftarlardan tehdit mesajları aldığını açıklayan Kieran Tierney “Evime dönmeye korkuyorum” dedi.

Open Goal adlı podcast programına konuşan Kieran Tierney, kulüp rekoru kırarak Arsenal ile anlaşmasının ardından birçok Celtic taraftarının tepkisine neden oldu. En büyük hatasının kendisi hakkında yapılan sosyal medya yorumlarını okumak olduğunu belirten Kieran Tierney, yaşadığı korku dolu günleri “Arsenal’e imza attıktan iki gün sonra İskoçya’daki evime gittiğimde şoke oldu. Taraftarlar evimin önüne çarmığa gerilmiş İsa grafitisi yapmıştı. Evime dönmeye korkuyorum. Ailemin de orada kalmasından tedirgin oldum ve yanıma aldırdım” şeklinde anlattı.

Sosyal medyada da hakkında hakaret ve tehdit içeren binlerce paylaşım yapıldığını belirten Kieran Tierney “Arsenal’e transferimi Twitter’dan duyurduktan sonra mesajlar inanılmaz boyutlara ulaştı. Tehditler, hakaretler, küfürler… Gerçekten çok zor günlerdi” ifadelerini kullandı.

Bir yıldır Arsenal’in futbolcusu olan Tierney, sakatlıklarla boğuştuğu sezonda Londra ekibi ile çıktığı 25 maçta 1 gol atarken, 4 de asist yaptı.