Amerika Açık’a katılacak Guido Pella ve Hugo Dellien’a karantina

Amerika Açık’a katılacak Arjantinli c, kondisyon antrenörlerinin pandemiye yakalanması sebebiyle 14 günlük karantinaya alındıkları ortaya çıktı.

Amerikan Tenis Birliği turnuvaya katılacak oyuncuların bulunduğu tesislerde bir kişinin testinin pozitif olduğu açıklandı. Buna bağlı olarak iki oyuncunun, enfekte kişiyle yakın temasta bulunduğu ve bu sebepten ötürü karantinaya alındıkları belirtildi. Ancak organizatörler dahil olmak üzere kimse iki oyuncunun kimliğini açıklamadı.

Daha sonra oyuncular ayrı ayrı kendi sosyal medya hesaplarından karantinaya alındıklarını açıklayan birer video paylaştı. 14 gün karantinada olacak sporcuların 31 Ağustos’ta başlayacak Amerika Açık’ı kaçırma riski bulunuyor.

Tek erkekler klasmanında Pella 35. sırada bulunurken, Dellien 94. sırada yer alıyor. Sezonun dört Grand Slam’inden biri olan Amerika Açık, tenisin en büyük isimlerini bir araya toplamasına karşın bu sene yaşanan pandemi krizi sebebiyle birçok önemli oyuncu turnuvaya katılmayacağını açıklamıştı.