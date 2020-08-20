Al Babel’i ver Seri’yi!

ORTA saha için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fulham'la sıkı bir pazarlığa girişti. Gündemde Babel-Seri takası var. Sarı-kırmızılılar öncelikle Premier Lig'e geri dönen siyah-beyazlılara eski oyuncusu Ryan Babel'i verme teklifinde bulundu. Londra temsilcisi de küme düştüğü için 2019'da elden çıkartmak zorunda kaldığı 33 yaşındaki futbolcuyu yeniden kadrosunda görmek istiyor. Cimbom da “Kazan kazan” formülünü devreye sokarak avantajlı duruma geçti.

GALATASARAY'IN, Jean-Michael Seri'nin 18 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanma durumu yok. Bu yüzden sarı-kırmızılılar, kulübüyle 2 yıl daha kontratı bulunan 28 yaşındaki orta sahayı 1 yıl daha kiralamayı hedefliyor. Fildişi Sahilli futbolcu da Cimbom'a gitmek istediğini Fulham'a iletirken Babel-Seri takası için iki kulüp arasındaki görüşmeler sürüyor. Bu transferin hafta sonuna kadar netleşmesi bekleniyor.

TERiM’DEN YÖNETiME SiTEM

TEKNİK Direktör Fatih Terim, Galatasaray yönetiminden transferlerin hızlandırılmasını istedi. Deneyimli çalıştırıcı, Süper Lig'de yeni sezonun 11 Eylül'de başlayacağının altını çizerek, takımın hazır olması için imzaların bir an önce atılması gerektiğini vurguladı. Geçen sezon yaşananların tekrarını istemeyen ve şampiyonluk hedefleyen Terim, son dakika transferlerinin uyum sorununa da dikkat çekti.

GÜNDEMDE BALDE VAR

GALATASARAY, geçen sezon kiralık forma giyen Henry Onyekuru'nun kulübü Monaco'dan başka bir ismi gündeme aldı. Fransız ekibi, sarı-kırmızılılara Keita Balde'yi önerdi. Kanat için daha önce Cagliari'den Despodov ve Bordeaux'dan Kalu ile görüşen Cimbom, Balde'yi de yakın takibe aldı. Senegalli milli futbolcunun 1 yıllığına kiralanması gündemde.