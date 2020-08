Toronto Raptors yöneticisi Masai Ujiri’ye polis saldırısı kanıtlandı!

Amerika ve spor kamuoyu, 2019 NBA Finalleri son maçında Toronto Raptors basketbol operasyonları başkanı Masai Ujiri’ye bir polis tarafından yapılan akılalmaz müdahaleyi konuşuyor.

Masai Ujiri’s legal team has released body camera footage of his encounter with a security worker at Oracle Arena after the Raptors won the NBA championship. pic.twitter.com/56XWMpZy0P

Golden State Warriors ile oynadıkları NBA Finalleri’nin 6. maçını kazanan ve tarihinde ilk şampiyonluğunu yaşayan Toronto’nun yöneticisi, maç sonunda kutlamalara katılmak için sahaya girmek istedi.

Ancak bir polis memurunun müdahalesiyle karşılaşan Ujiri bu hamle karşısında şaşkına dönerken, kimliğini göstererek sahaya girmeye çalıştı. Buna rağmen Ujiri’yi tekrar iten ve küfür eden polis memuru, Toronto yöneticisi hakkında kendisine saldırdığı gerekçesiyle dava açtı.

Yaşanan gelişmelerin Ujiri karşı dava açarken olayın görüntüleri de ortaya çıktı. Polisin üzerindeki kamerada yer alan görüntülerde, Ujiri’nin saldırıda bulunmadığı ancak polis memuru tarafından sahaya sokulmadığı görülüyor.

Olayın görgü şahitlerinden biri, “Bay Ujiri itilip küfüre maruz kalmasına rağmen agresif bir karşılık vermedi. Sakince neden kendisini ittiğini sordu ve Raptors’ın yöneticisi olduğunu söyleyerek kimliğini gösterdi. Buna rağmen polis buna inanmadı ve ikinci kez Ujiri’yi itti” ifadelerini kullandı.

İkinci müdahalenin ardından Ujiri’nin polis memurunu göğsünden ittiğini söyleyen görgü tanığı, “Bay Ujiri’nin savunma tepkisi, makul ve haklı bir tepkiydi. Polis gereksiz ve aşırı bir güç kullandı” dedi.

The security video from the end of Game 6 in Oakland has been released. It's pretty clear Deputy Alan Strickland was the aggressor in this altercation with #Raptors President Masai Ujiri. This cop is a straight clown. pic.twitter.com/ANaOLWRmHh

— Sheldon Alexander (@ShelAlexander) August 19, 2020