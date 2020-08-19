Son dakika Nuri Şahin Antalyaspor’a imza attı

Süper Lig ekibi Antalyaspor, kariyerinde Dortmund, Real Madrid ve Liverpool formaları giyen milli futbolcu Nuri Şahin’i kadrosuna kattı.

Hoş Geldin @nurisahin Kulübümüz profesyonel futbolcu Nuri Şahin ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kendisine hoş geldin der, kırmızı beyaz formamız altında başarılar dileriz.#BizAntalyasporuz pic.twitter.com/7xHghgkQdP — Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) August 19, 2020

Antalyaspor Kulübü, Twitter’dan bir videoyla duyurduğu transfer için, “Kulübümüz profesyonel futbolcu Nuri Şahin ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kendisine hoş geldin der, kırmızı beyaz formamız altında başarılar dileriz” açıklamasını yaptı.

31 yaşındaki futbolcu kariyerinde Real Madrid ile La Liga, Dortmund ile Bundesliga şampiyonlukları yaşadı.

Nuri Şahin son olarak 2 sezondur Werder Bremen forması giyiyordu.