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Son dakika Nuri Şahin Antalyaspor’a imza attı

Son dakika haberine göre 31 yaşındaki Nuri Şahin, Antalyaspor'a 2 yıllık imza attı!

18:07 -
Haberler Antalyaspor
Son dakika Nuri Şahin Antalyaspor’a imza attı

Süper Lig ekibi Antalyaspor, kariyerinde Dortmund, Real Madrid ve Liverpool formaları giyen milli futbolcu Nuri Şahin’i kadrosuna kattı.

Antalyaspor Kulübü, Twitter’dan bir videoyla duyurduğu transfer için, “Kulübümüz profesyonel futbolcu Nuri Şahin ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kendisine hoş geldin der, kırmızı beyaz formamız altında başarılar dileriz” açıklamasını yaptı.

31 yaşındaki futbolcu kariyerinde Real Madrid ile La Liga, Dortmund ile Bundesliga şampiyonlukları yaşadı.

Nuri Şahin son olarak 2 sezondur Werder Bremen forması giyiyordu.

Antalyaspor Nuri Şahin süper lig
Son güncelleme: 18:16 19.08.2020