SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Son dakika Jose Sosa, Fenerbahçe için İstanbul’da

Son dakika Fenerbahçe'nin iki yıllık anlaşmaya vardığı Jose Sosa, ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi.

21:10 -
Haberler Fenerbahçe

Süper Lig’in transferde hızlı takımı Fenerbahçe, Trabzonspor’dan ayrılan Jose Sosa, sarı-lacivertli takıma imza atmak için İstanbul’a geldi.

Ailesiyle birlikte özel uçakla gelen Arjantinli futbolcu yarın (Perşembe) sağlık kontrolünden geçtikten sonra Fenerbahçe’ye resmi imza atacak.

Jose Sosa daha önce Beşiktaş ile Süper Lig’de şampiyonluk yaşarken son olarak 2,5 sezon Trabzonspor forması giydi.

35 yaşındaki Arjantinli isim Trabzonspor formasıyla 99 maça çıkarken 16 gol-19 asistlik performans sergiledi.

TRABZONSPOR’DAN VEDA MESAJI

Trabzonspor, 1.5 sezon bordo-mavili formayı giyen Jose Sosa’ya teşekkür mesajıyla veda etti. Trabzonspor Kulübü, “José Ernesto Sosa'ya bulunduğu süre içerisinde takımımıza verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarı diliyoruz” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABER Fenerbahçe, Sinan Gümüş`ü kadrosuna kattı Fenerbahçe, Sinan Gümüş`ü kadrosuna kattı

Fenerbahçe Jose Sosa süper lig
Son güncelleme: 22:02 19.08.2020