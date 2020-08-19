Ricardo Rodriguez Torino’da

Serie A ekiplerinden Torino, AC Milan’dan Ricardo Rodriguez’i transfer ettiğini açıkladı. Torino, başkent ekibine bu transfer için 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Rodriguez yeni takımıyla 4 senelik sözleşme imzalayacak.

İsviçreli sol bek Wolfsburg’daki başarılı performansının ardından 2017 senesinde 15 milyon Euro karşılığında İtalyan ekibinin yolunu tutmuştu. Milan’a gelmeden önce Rodriguez’in ismi birçok kez Premier Lig kulüpleriyle anıldı.

Milan’da formasını Theo Hernandez’e kaptırdıktan sonra gözden düşen Rodriguez, takımının 93 kez formasını giydi. Sol bekte görev alan 27 yaşındaki oyuncunun adı, geçtiğimiz seneden beri Fenerbahçe ile anılıyordu.