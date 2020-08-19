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Sözcü

PAOK Beşiktaş maçının hakemi belli oldu

Beşiktaş'ın PAOK ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu maçını yönetecek olan hakem açıklandı.

14:44 -
Haberler Avrupa Ligi
PAOK Beşiktaş maçının hakemi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu’nda Beşiktaş’ın deplasmanda Yunanistan ekibi PAOK ile oynayacağı karşılaşmayı İtalyan hakem Daniele Doveri yönetecek.

UEFA’dan yapılan açıklamada, Beşiktaş’ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu’nda Yunanistan’ın PAOK ekibiyle 25 Ağustos Salı günü Toumba Stadı’nda oynayacağı karşılaşmada İtalyan hakem Daniele Doveri görev yapacak. Doveri’nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Matteo Passeri ile Dario Cecconi gerçekleştirecek. Gianpaolo Calvarese ise dördüncü hakem olacak.

beşiktaş Daniele Doveri Paok şampiyonlar ligi uefa
Son güncelleme: 15:23 19.08.2020