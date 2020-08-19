NBA’de play-off heyecanı sürüyor! Orlando Magic’ten Milwaukee Bucks’a şok!

NBA’de play-off heyecanı devam ederken ligin iddialı ekiplerinden Doğu Konferansı’nın 1 numarası Milwaukee Bucks, ağır favori olarak çıktığı serinin ilk maçında Orlando Magic karşısında şok yaşadı.

Magic, hızlı başladığı ve çift hanelerde fark ulaştıktan sonra üstün götürdüğü maçta Bucks’ı 122-110’luk skorla mağlup ederek 7 maçlık seride 1-0 öne geçti.

Magic’in yıldızı Nikola Vucevic, 35 sayı ve 13 ribaundla takımını galibiyete taşırken maçın da en skorer oyuncusu oldu. MVP yarışının favorilerinden olan Giannis Antetokounmpo ise 31 sayı, 17 ribaund ve 7 asistle triple-double’a yaklaştı ancak performansı yenilgiyi önlemeye yetmedi.

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Kazanan tarafta DJ Augustin 11 sayı ve 11 asistle kilit isimlerden olurken Terrence Ross ise 18 sayı kaydetti.

İlk çeyreği 33-23 önde kapatan Magic üstünlüğünü hiç yitirmedi. Devreyi de yine 10 sayı farkla 62-52 üstün geçen Orlando, üçüncü çeyreği ise 92-79’la bitirdi.

Serinin ikinci maçı 21 Ağustos’ta oynanacak.