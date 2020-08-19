SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

NBA’de bir kez daha vaka sayıyı sıfır olarak açıklandı

NBA, oyunculara son olarak yapılan testlerin sonuçlarının tamamının negatif çıktığını ve vaka sayısının sıfır olduğunu açıkladı.

SKOR DIŞ HABER
23:55 -
Haberler Basketbol
NBA’de bir kez daha vaka sayıyı sıfır olarak açıklandı

NBA ve oyuncular birliği NBPA, 341 oyuncuya yaptıkları kovid-19 testisinin sonuçlarının negatif çıktığını ve 12 Ağustos’ta açıklanan testlerde olduğu gibi vaka sayının “sıfır” olduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada Orlando’daki fanusun dışına çıkan oyuncuların dönüşlerinde yapılan testte pozitif sonuç çıkması durumunda karantina protokollerinin uygulanacağı ve fanustaki herkesten izole edileceği tekrar vurgulandı.

NBA’de playofflar 16 takımın katılımıyla 17 Ağustos tarihinde başlamıştı. Yeniden başlayan sezonda oyuncuların girdiği testlerin sonuçları her hafta açıklanmaya devam edecek.

Corona NBA NBPA orlando pandemi