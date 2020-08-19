Mustafa Cengiz ‘Hile-i şer’iyye yapmayın!’

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nın imza törenine katılan Başkan Mustafa Cengiz, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a yönelik önceki gün kullandığı ifadelere yönelik yeni yorumlarda bulundu. Polemiklere yanıt verirken yeni bir tartışma başlatan Cengiz, “Kimseyi hedeflemedim. Fenerbahçemiz, Trabzonsporumuz, Eskişehirsporumuz güçlü olsun, çıta yükselsin. Sahada mertçe, delikanlıca mücadele olsun. Geçen seneki hakem hataları olmasın. Biz bunu istiyoruz” dedi, Thiam transferi üzerinden şu yorumlarda bulundu:

NEDEN AÇIKLAMIYORSUNUZ?

“Biz Fatih Öztürk'ün ne aldığını açıkladık. Aynısını değerli rakiplerimizden beklersek bu hakaret mi? Hayır! Ey değerli camialar neden açıklamıyorsunuz? Spor yorumcuları ‘Kaça aldınız' diye sorun. Varsa diyorum ‘hile-i şer'iyye'ye gitmemek lazım. Bir kere başlarsa yanlışlar zincir gibi gider. ‘Hile-i şer'iyye yapmayanlar beceriksiz diye adlandırılır. Topluma böyle örnek olmamak gerekir. Yaptılar demiyorum ama çok büyük dedikodular kulağımıza geliyor” ifadelerini kullandı.

‘BİZ YANLIŞ YAPMADIK’

Cengiz’e, Beşiktaş'ın Mensah'ı 19.05'te açıklaması hatırlatıldı. Başkan, “Beşiktaşımıza ve Mensah'a candan başarılar dilerim. Centilmeniz, dürüstüz demek çok yanlış. Biz her iki kulübe ve oyuncuya yanlış yapmadık” dedi.

Hile-i şer'iyye ne demek?

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