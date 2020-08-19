Mustafa Cengiz: Galatasaray bu ülkeye voleybolu getirdi

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı’nın yeni transferlerinin imza töreninde yaptığı açıklamada “Galatasaray bu ülkeye voleybolu getirdi. Olimpik anlamda da katkıları var. Büyük galibiyetler elde ettik” dedi.

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı’nın yeni transferleri Murat Yenipazar, Batuhan Avcı ve Maurice Torres ile sözleşmesi uzatılan takım kaptanı Selçuk Keskin ve Onurcan Çakır için düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada Mustafa Cengiz “Hem erkek hem de kadın voleybol takımımız başarılı sezon geçirdi. Okan Böke’nin, Nedim Hoca’nın ve oyuncuların payı var. Bizim bir şansımız Okan Bey değil, Nedim Hoca gibi bir karakterin bizimle birlikte olması. Galatasaray da şanslı. Hocamız milli takıma da kendisini veriyor” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi hakkında da konuşan Mustafa Cengiz, şunları söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanı ile 1 saat görüştük. Cumhurbaşkanı ile vergi konusunda konuşmadım. Vergiyi ertelemek istiyorum. İki senede, 500 milyon TL vergi ödedim. 300 milyon ödedim, 200 milyon borcum var. Ben açıklıyorum, başkaları da açıklasın istiyorum. Efendim yok gitti Cumhurbaşkanı'na biat etti. Yiğidi öldürün ama hakkını verin. Bunlar yakışmıyor. Neden biz bir taşı alıp bir yerden bir yere götürene zamanında teşekkür etmiyoruz. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Görüşmemizin de özeti budur.”

Bütçelerinin rakiplerinden daha az olduğunun da altını çizen Mustafa Cengiz “Bizim bütçemiz, adı bizimle anılan değerli rakiplerimize nazaran 3-4 kat düşük bütçe… Maddiyatın her şey demek olmadığını, amatör ruhun yaşadığını gördük. Kendilerine tekrar teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.