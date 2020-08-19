Muhammed bin Selman’ın alamadığı Newcastle United’a tarihe geçecek talip!

İngiltere Premier Lig’in köklü ekiplerinden Newcastle United’ı satın almak için Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, PCP Capital Partners ve Reuben Brothers konsorsiyumunun yaptığı 300 milyon pound’luk teklif, gelen tepkiler üzerine gerçekleşmemişti. İnsan hakları örgütleri, kadın örgütleri ve Premier Lig’in yayın ortağından gelen sert eleştiriler sonrası satışa uzun süre izin çıkmayınca, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın başında bulunan konsorsiyum, teklifi geri çekme kararı almıştı.

Bunun üzerine yeni alıcı arayan Newcastle United’ın sahibi Mike Ashley’e bir teklif daha geldi. İş insanı Evangeline Shen’in başında bulunduğu konsorsiyum, siyah-beyazlı kulübü satın almak için Mike Ashley ile görüşmelere başladı. The Bellagraph Nova Group’un kurucu ortaklarından olan Evangeline Shen, şirketi birlikte yönettiği kuzenleri Terence ve Nelson Loh ile birlikte Newcastle United’ı satın almak için 280 milyon pound teklif etti.

İki taraf arasında görüşmelerin sürdüğü belirtilirken, hem ödeyemediği borçları hem de taraftarın tepkisi nedeniyle kulübü satmak isteyen Mike Ashley’nin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın teklifinden daha düşün olmasına rağmen gelen teklifi kabul etmeye hazırlandığı belirtildi.

TARİHE GEÇECEK

Eğer Mike Ashley, gelen teklifi kabul edip, Newcastle United’ın satışına onay verirse, Evangeline Shen Premier Lig’de kulüp sahibi ilk kadın olarak tarihe geçecek. İronik bir şekilde Suudi Arabistan’da kadın ve insan hakları ihlalleri nedeniyle Veliaht Prens Muhammed bin Selman’a satışı tepkiler nedeniyle durdurulan Newcastle United’ın sahibi, bir kadın olacak.

Bilindiği üzere sivil toplum örgütleri, Newcastle United’ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a satılışına, ülkeden kadın ve insan hakları engellerinin Premier Lig ekibi sahibi olarak ört bas edilmek istendiği gerekçesiyle karşı çıkmıştı. Sivil toplum örgütleri, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın Newcastle United’ı satın alarak futbolu, ülkesinde yaşanan ihlalleri aklamak için kullanacağı savunmuştu.

Evangeline Shen’in teklifi 340 milyon pound’a çıkarma gücü olmasına rağmen 280 milyon pound teklif etmesini bir şirket yöneticisi “Mike Ashley çaresiz durumda, biz değiliz… Aramızdaki fark bu… Mike Ashley’nin teklif ettiğimiz rakamdan daha yükseğini hak ettiğini düşünmüyoruz” diyerek açıkladı.

RONALDO VE SHEARER BOMBASI!

Evangeline Shen’in, Newcastle United’ı satın alması durumunda takıma kazandırmak istediği ilk futbolcunun Juventus’un dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo olacağı iddia edildi.

Juventus’ta artık ‘Dokunulmazlar’ kategorisinde düşünülmeyen 35 yaşındaki Portekizli yıldız için 54 milyon Euro’luk bir teklifin kabul edilebileceği konuşuluyor. Evangeline Shen’in, takımın başına teknik direktör olarak ise Newcastle United’ın efsane golcüsü Alan Shearer’ı getirmeyi planladığı belirtiliyor.

Evangeline Shen ile ilk görüşmenin gerçekleştiği, Alan Shearer’ın da kendisine yapılan teknik direktörlük teklifini kabul ettiği söyleniyor.

OBAMA’YA VERDİĞİ HEDİYE İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Geçtiğimiz Aralık ayında eski ABD Başkanı Barack Obama ile görüşen Evangeline Shen, verdiği 27 bin pound değerindeki bilezik ile gündeme gelmişti. Evangeline Shen, Barack Obama’dan bileziği eşi Michelle Obama’ya vermesini rica etmişti.

Bunun üzerine Barack Obama, eşi Michell’in toplantıda olmamasından dolayı memnun olduğunu, çünkü başkanlık emekli maaşının böyle bir mücevheri karşılamaya yetmeyeceği için mahcup duruma düşeceği şeklinde espri yapmıştı.

Evangeline Shen’in, Singapur’daki Obama Genç Liderler Vakfı’nın da ev sahibi durumunda…