Mike Tyson’ın dönüşü tehlikede! Dünya bu maçı bekliyor ama…

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi boksörleri arasında gösterilen Mike Tyson, 2005 yılında veda ettiği ringlere yeniden dönmeye hazırlanıyor. Roy Jones Jr ile karşılaşacak olan 54 yaşındaki Mike Tyson, 12 Eylül’de yapılacak maç için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak maçı yayınlayacak platformdan gelen bir istek, tüm dünyanın merakla beklediği karşılaşmanın iptaline kadar gidecek bir krize neden oluyor.

Karşılaşmayı 12 Eylül’den 28 Kasım’a almak isteyen yayıncı platform Triller’ın isteğine, Roy Jones Jr şiddetle karşı çıktı. Maçın daha önce belirlenen tarihte yapılmasını isteyen 51 yaşındaki Roy Jones Jr, aksi takdirde ringe çıkmayacağını söyledi. Yayıncılara rest çeken Roy Jones Jr, Daily Mail’e yaptığı açıklamada “Ben artık profesyonel boksör değilim. Bu nedenle para kazanmak için başka işler yapmam gerekiyor. Her şeyi maçın yapılacağı tarihe göre ayarladım. Şimdi benden bütün programımı değiştirmem isteniyor. Bunu kesinlikle yapmayacağım” dedi.

Roy Jones Jr, sözlerine “Maç ya 12 Eylül’de yapılır ya da Mike Tyson’ın karşısına çıkacak başka birini bulurlar. Bir yıllık planlarımı değiştirmem mümkün değil” şeklinde tamamladı.

Telefonlara indirilen bir aplikasyon olan Triller, dev maçı tatil dönemine denk getirmeye çalıştığı için karşılaşmanın ertelenmesini istiyor. Triller, Mike Tyson ile Roy Jones Jr arasında yapılacak maçın yayını için 49 dolar ücret alıyor.