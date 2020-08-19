Michael Jordan’ın babasını öldüren isimlerden biri 2023’te şartlı tahliye ile serbest kalacak

Michael Jordan’ın babası James Jordan’ı öldürdükleri gerekçesiyle suçlu bulunan iki kişiden biri olan Larry Demery, 6 Ağustos 2023’te şartlı tahliye ile hapisten çıkacak.

1995’te suçunu itiraf eden ve birinci derecen cinayet ve silahlı soygun suçlarından müebbet ve 40 yıl hapis cezasına çarptırılan; daha sonra ise 2008’de cezası sadece müabbet hapse çevrilen Demery, bu kararla şartlı tahliye hakkı kazanmıştı.

Kuzey Carolina Tahliye Sonrası Gözetim ve Şartlı Tahliye Komisyonu’nun verdiği kararla şartlı tahliye tarihi belli olan Demery, 23 Temmuz 1993’te Daniel Green isimli şahıs ile cinayeti işlemiş, James Jordan’ın arabasını çalmış ve Jordan’ın cesedini gizlemeye çalışmışlardı.

Uyumak için aracını yol kenarına çektikten sonra öldürülen James Jordan’ın naaşı, cinayetten 11 gün sonra Güney Carolina’da bir su birikintisinin kenarında bulunmuştu.

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‘Karar şaşırtmadı’

O dönem davada görevli olan emekli savcı Johnson Britt bir haber kanalına yaptığı açıklamada şartlı tahliye kararının kendisini şaşırtmadığını belirtti ve “Olaydaki müdahillik durumuna, dava sürecindeki işbirliğine ve hapse girdikten sonra yaptıklarına bakılarak bu karar verildi” dedi.

“Tanımlamak gerekirse örnek bir mahkum diyebiliriz. Çok küçük sorunlar çıkardı. Hapisteyken lise diplomasını ve kolej diplomasını aldı dediğim gibi bu karar şaşırtmadı. Aslında biraz geç kalınmış bir karar bile diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Michael Jordan ise henüz konuya ilişkin bir açıklamada bulunmadı.