Lyon Bayern Münih canlı izle: Lyon Bayern Münih Şapiyonlar Ligi maçı hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. PSG’nin ardından bir diğer finalist Lyon Bayern Münih maçı ile belli olacak.

Güçlü bir ekip olmasına rağmen yarı finale yükselmesi sürpriz olarak görülen Lyon bu kez finalist koltuğuna göz dikti. Kupanın favorisi, bir önceki maçta Barcelona’yı 8 golle mağlup eden Bayern Münih bu kez de Lyon’u devirmenin hesaplarını yapıyor.

LYON BAYERN MÜNİH CANLI İZLE

LYON BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Lyon Bayern Münih maçı bu akşam saat 22:00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ve beIN Sports Haber kanalından şifresiz yayınlanacak.

LYON BAYERN MÜNİH İLK 11

Lyon: Lopes, Dubois, Marcelo, Denayer, Marçal, Aouar, Caqueret, Bruno Guimaraes, Cornet, Memphis Depay, Ekambi.

Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Boateng, Alaba, Davies, Thiago, Goretzka, Gnabry, Müller, Perisic, Lewandowski.