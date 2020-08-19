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Lyon Bayern Münih canlı izle: Lyon Bayern Münih Şapiyonlar Ligi maçı hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Lyon Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Kazanan takımın adını Şampiyonlar Ligi finaline yazdıracağı mücadeleyi oynayacak maçta iki ekip Avrupa kupaları tarihinde dokuz kez karşı karşıya geldi. Dev mücadeleyi kaçırmak istemeyenler "Lyon Bayern Münih hangi kanalda, saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor. Haberimizin içerisinde Lyon Bayern Münih beIN Sports haber canlı izle bağlantısı yer alıyor.

20:55 -
Haberler Futbol
Lyon Bayern Münih canlı izle: Lyon Bayern Münih Şapiyonlar Ligi maçı hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. PSG’nin ardından bir diğer finalist Lyon Bayern Münih maçı ile belli olacak.

Güçlü bir ekip olmasına rağmen yarı finale yükselmesi sürpriz olarak görülen Lyon bu kez finalist koltuğuna göz dikti. Kupanın favorisi, bir önceki maçta Barcelona’yı 8 golle mağlup eden Bayern Münih bu kez de Lyon’u devirmenin hesaplarını yapıyor.

LYON BAYERN MÜNİH CANLI İZLE

 

LYON BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Lyon Bayern Münih maçı bu akşam saat 22:00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ve beIN Sports Haber kanalından şifresiz yayınlanacak.

LYON BAYERN MÜNİH İLK 11

Lyon: Lopes, Dubois, Marcelo, Denayer, Marçal, Aouar, Caqueret, Bruno Guimaraes, Cornet, Memphis Depay, Ekambi.

Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Boateng, Alaba, Davies, Thiago, Goretzka, Gnabry, Müller, Perisic, Lewandowski.