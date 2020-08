Jimmy Butler kahve satmaya başladı

NBA takımlarından Miami Heat’in yıldız oyuncusu Jimmy Butler, Orlando’daki fanusta kendi yaptığı kahveleri satmaya başladı. Başarılı oyuncu, boyut gözetmeksizin kahve başına 20 dolar alıyor.

30 yaşındaki oyuncu latte, cappuccino, macchiato ve daha nicelerini yapabiliyor. Müşteriler hahveleri küçük, orta ve büyük boylarda satın alabiliyor.

ESPN’de yayınlanan bir program için Rachel Nichols’un sorularını yanıtlayan Butler kahveyle ilgili gelen soruya, “Burada hiçbir yerde kahve bulamıyorsunuz. Bu yüzden kahvleri 30 dolara da satabilirim. Buradaki kişiler bunu ödeyebilir” diyerek esprili bir yorumda bulundu.

Sat down with @JimmyButler, who says the Heat can win the title *this* year, “and I don’t give a damn what anybody says about that.” We also talked about his recent dust-ups with TJ Warren and Chris Paul…Jimmy: “I don’t need friends here in the bubble.” pic.twitter.com/tCgTFap0iq

— Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) August 14, 2020