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Jimmy Butler kahve satmaya başladı

Miami Heat oyuncusu Jimmy Butler, NBA'in Orlando'da oluşturduğu fanusta kendi yaptığı kahveleri satmaya başladı.

SKOR DIŞ HABER
20:22 -
Haberler Basketbol
Jimmy Butler kahve satmaya başladı

NBA takımlarından Miami Heat’in yıldız oyuncusu Jimmy Butler, Orlando’daki fanusta kendi yaptığı kahveleri satmaya başladı. Başarılı oyuncu, boyut gözetmeksizin kahve başına 20 dolar alıyor.

30 yaşındaki oyuncu latte, cappuccino, macchiato ve daha nicelerini yapabiliyor. Müşteriler hahveleri küçük, orta ve büyük boylarda satın alabiliyor.

ESPN’de yayınlanan bir program için Rachel Nichols’un sorularını yanıtlayan Butler kahveyle ilgili gelen soruya, “Burada hiçbir yerde kahve bulamıyorsunuz. Bu yüzden kahvleri 30 dolara da satabilirim. Buradaki kişiler bunu ödeyebilir” diyerek esprili bir yorumda bulundu.

Başarılı oyuncu kendi kahve dükkanını açmak istediğini de vurguladı.

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