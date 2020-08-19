Hatayspor’a flaş çağrı: Stadyumları açılana kadar…

TFF 1.Lig 2019-2020 sezonunun şampiyonu Hatayspor'un yeni stadyumunun inşaatı sürüyor. Süper Lig'e yükselen Hatayspor'un mevcut stadyum ise yetersiz olduğu için maçları il dışında oynama ihtimali var. Adana Güçbirliği Vakfı Başkanı Yüksel Yavuz ise Hatay'a gidip Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve kulüp başkan vekili Aydın Toksöz ile görüştü.

Başkanlara Hatayspor'un stadyumu açılana kadar Adana'da oynamaları yönünde tavsiyede bulunan Yavuz, bugün konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Hatayspor'un maçlarını Adana'da oynamasının kentin ekonomisine katkı sunacağını söyleyen Yüksel Yavuz, “Hatayspor'un stadyumunun Kasım sonuna kadar yetişemeyeceğini gördük. Bundan dolayı da Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer beye gidip görüştüm. Ondan aldığım bilgilere göre bizim iki stadyumumuzun da saha ve zeminin uygun olduğunu öğrendim. Bizim de 2 stadyumumuz olduğundan dolayı Hatayspor'a Süper Lig maçlarını Adana'da oynaması için çağrıda bulunuyoruz. Bizim Adana stadyumlarımız tamamen uygun. Lütfü Savaş ve Aydın Toksöz beyefendiler uygun görürse stadyumunuz açılana kadar Adana'ya gelin” diye konuştu.

Hatayspor'un geçen seneler de Bolu'ya gidip maç oynadığını da anımsatan Yavuz, “Gaziantep, Malatya veya Bolu gibi yerlere gitmektense sizleri Adana'da misafir etmekten grur duyarız. Hatayspor'un Adana'ya gelmesi kentin ekonomisini canlandırır” ifadelerini kullandı.