Güntekin Onay, ‘Bitir demediniz mi lan’ olayıyla ilgili gerçeği yıllar sonra anlattı

BeIN Sports’ta yayınlanan ‘Kolaysa Anlat’ programına konuk olan sunucu-spiker Güntekin Onay, yıllardır yanlış bilinen bir gerçeğin doğrusunu anlattı.

2006 yılında NTV’de Rıdvan Dilmen ile birlikte “%100 Futbol” programını sunan Onay, bir maç özeti sonrasında canlı yayına yansıyan ses nedeniyle şaşkına dönmüştü.

Yıllarca yayına yansıyan sesin Güntekin Onay’a ait olduğu zannedilirken, tecrübeli sunucu olayın gerçeğini şu sözlerle anlattı:

“Dürüst, çalışkan, her daim şık giyinen, kimse bilmez çok fazla kitap okuyan bir arkadaşımız Osman. Çok belli etmez, kendini satmaz dışarıya ama çok donanımlıdır. Şöyle bir anımız var. Ben program sunuyordum “%100 Futbol”. Bursaspor-Rizespor maçının özeti girdi, Osman seslendirmişti. Özetin arkasında Osman’ın sesi kalmış, montajcı da onu atmamış ‘Bitti demediniz mi?’ diye. Osman’ın sesi kalmış 5-6 saniye sonra. O ses yayına çıktı. O ses yayına çıktıktan sonra bant bitti stüdyoya döndü kamera. Ben de sesi duyunca şaşırdım, Rıdvan hoca da şaşırdı. Birbirimize baktık şaşkınlıkla ve yıllarca Youtube’da falan benmişim gibi yayınlandı. Osman Sakallıoğlu’nun sesidir o.”