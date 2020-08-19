Formula 1’deki 10 takım 2025’e kadar organizasyonda kalacak

Formula 1, organizasyonda bulunan on takımın tamamının Concorde Anlaşması’na imza attığını açıkladı. Buna göre takımların 2025 senesine kadar Formula 1’den ayrılmayacağı kesinlikle kazandı.

Ferrari, Williams ve McLaren takımları anlaşmayı imzaladıklarını daha önce açıklamıştı. Diğer yedi takımın da imzalamasının ardından Formula 1 anlaşmanın tüm takımlar tarafından onaylandığını açıkladı.. Yapılan açıklamada, “Bu anlaşma ile Formula 1 sürdürebilirliği uzun vadede güvence altına alındı. Daha önce de belirtildiği gibi 2022’de gelecek düzenlemeler ile takımlar arasındaki ekonomik fark azalacak. Bu şekilde pist üstündeki rekabetin artacağını ve bunun Formula 1 severleri memnun edeceğini umut ediyoruz” denildi.

F1’in CEO’su Chase Carey, “Bu yıl herkes adına zorlu geçiyor. F1’in bir araya gelerek yeniden başlaması sebebiyle gururluyuz. Sene başında pandemi sebebiyle Concorde Anlaşması’nın imzalama sürecinin uzayacağını söylemiştik. Ağustos’a geldiğimizde anlaşmanın tüm takımlarca imzalanmasından ötürü mutluyuz” diye konuştu.

Daha önce başta Mercedes’in Formula 1’den çekilme ihtimalinin olduğunu yaygın bir şekilde konuşuluyordu. Diğer yandan Williams da ekonomik anlamda, özellikle de pandemiyle birlikte, zor günler geçiriyordu.

İLGİLİ HABER Toronto Raptors yöneticisi Masai Ujiri`ye polis saldırısı kanıtlandı!