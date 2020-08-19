FIFA Etik Kurulu Gianni Infantino’yu akladı

FIFA Bağımsız Etik Kurulu, Gianni Infantino’yu akladığını açıkladı. İtalyan iş insanı hakkında geçtiğimiz ayda İsviçre Federal Mahkemesi tarafından yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Mahkeme, İsviçreli Başsavcı Michael Lauber ile Gianni Infantino’nun buluşması sonucu geçen diyaloglardan şüphe duyduğunu açıklamıştı. İki taraf da bu iddiaları yalanladı. Infantino, görüşmelerin FIFA’daki görevi sebebiyle gerçekleştiğini söyledi.

Bunun üzerine FIFA Etik Kurulu, Haziran ayı içerisinde İsviçreli otoritelerden şikayet aldıklarını açıkladı. Yapılan açıklamada, “Aldığımız belgeler doğrultusunda dikkatle yapılan araştırmalar sonucunda herhangi bir kural ihlaline rastlanmadı. 21 Haziran tarihli belgelere dayanan bilgilerin ışığında FIFA kurallarını çiğneyen hiçbir durum bulunmamaktadır” diyerek Infantino’nun suçsuzluğunu açıkladı.

Bununla birlikte FIFA, 2016 ile 2017 seneleri arasında geçen görüşmeler sırasında Başsavcı Michael Lauber’in FIFA’daki yolsuzluk skandalıyla ilgili 20’den fazla dosyayla ilgilendiğini vurguladı.

Çarşamba günü İsviçre Parlamentosu, savcı Lauber hakkındaki suçlamaların görevinden istifası karşılığında düştüğünü açıklamıştı.

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