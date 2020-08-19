Fabio Jakobsen komadan çıktıktan sonra ilk kez konuştu: Hayatımı kurtardılar

Polonya’nın Başkenti Varşova’da düzenlenen bisiklet yarışı Tour de Pologne, feci bir kazaya sahne olmuştu. Deceuninck-Quick-Step takımı adına yarışan Fabio Jakobsen, ilk etabın bitişine 100 metre kala geçirdiği kaza sonrası komaya girmişti. Team Jumbo-Visma'dan Dylan Groenewegen’in sıkıştırması sonucu bisikletinin kontrolünü kaybeden ve bariyerlere çarpan Fabio Jakobsen’in, yüzündeki tüm kemikleri ve dişlerinin tamamı kırıldı.

Geçirdiği yüz ameliyatının ardından komadan uyandırılan Fabio Jakobsen, komadan çıktıktan sonra yaptığı ilk açıklamada, hayatını bitiş çizgisinde bulunan doktorlara borçlu olduğunu söyledi. Fabio Jakobsen, açıklamasında “Kazanın üzerinden iki hafta geçti. Bitiş çizgisindeki doktorlar ve hemşireler hayatımı kurtardı. Onlar olmasa şimdi hayatta olamazdım. Onlara minnet borçluyum” dedi.

Kaza sonrası helikopterle hastaneye kaldırılan Fabio Jakobsen, hastane çalışanlarına da teşekkür ederek “Hastanede bir hafta yoğun bakımda kaldım. Beş saat süren ameliyat sonrası bana yeniden yaşama şansı verdiler. Çok zor zamanlar geçirdim. Hayatta kalıp kalamayacağımı bilmiyordum. Takımım ve ailemin desteği bana güç verdi. Yanımda olan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“ÖMÜR BOYU MEN EDİLMESİ LAZIM”

Yaşanan feci kazanın ardından Deceuninck-QuickStep'in takım patronu Patrick Lefevere, kazaya sebebiyet veren Dylan Groenewegen’in ömür boyu yarışlardan men cezası alması gerektiğini söylemişti.

Konunun takipçisi olacaklarını sözlerine ekleyen Patrick Lefevere, yarış esnasında güvenlik tedbirlerinin yetersiz olduğunu belirtip “Değiştirilmesi gereken çok şey var. Bu konuda herkesin yapması gereken çok fazla şey var. Bu yaşananlar ne yazık ki ilk kez olmuyor. Bu gidişle son kez de yaşanmayacak” demişti.

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