CANLI | Olympique Lyon Bayern Münih maçı canlı izle | UEFA Şampiyonlar Ligi

Olympique Lyon Bayern Münih canlı! Olympique Lyon Bayern Münih maçı ile UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Paris Saint-Germain’in ardından ikinci finalist belli oluyor. Barcelona’yı görkemli bir galibiyetle 8-2 yenerek yarı finale çıkan Bayern, Manchester City’yi büyük bir sürprize imza atarak 3-1 yenen Lyon’la final mücadelesi veriyor. Kazanan 23 Ağustos’taki finalde PSG’nin rakibi olacak.

Olympique Lyon Bayern Münih maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Haberde Olympique Lyon Bayern Münih maçı canlı izle bağlantısı da yer alıyor. İki takım 2009-2010 sezonunda Devler Ligi’nde yarı finalde karşılaşmış Bayern 1-0 ve 3-0’lık galibiyetlerle finale yükselmiş ancak finalde Inter’e 2-0’la boyun eğmişti.

Dk. 4: Depay bir anda ara topta Neuer’le karşı karşıya kaldı. Depay’ın vuruşu direk dibinden dışarı gitti!

Dk. 1: Maç başladı!

OLYMPIQUE LYON: Lopes, Denayer, Marcelo, Marçal, Dubois, Caqueret, Bruno Guimarares, Aouar, Cornet, Ekambi, Memphis Depay

TEKNİK DİREKTÖR: Rudi Garcia

BAYERN MÜNİH: Neuer, Kimmich, Boateng, Alaba, Davies, Thiago, Goretzka, Gnabry, Müller, Perisic, Lewandowski

TEKNİK DİREKTÖR: Hansi Flick

STAT: Estadio Jose Alvalade

SAAT: 22.00

HAKEM: Antonio Mateu Lahoz

YAYIN: beIN SPORTS HABER (şifresiz) / beIN SPORTS HD1

Daha önce toplamda 10 kez final oynayan Bayern Münih, 5 kez (1974, 1975, 1976, 2001, 2013) kupayı müzesine götürdü, 5 kez ise (1982, 1987, 1999, 2010, 2012) finalden üzüntüyle ayrıldı. Lyon ise tarihinin ilk Avrupa finaline yükselmek istiyor.