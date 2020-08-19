Borussia Dortmund, Real Madrid’in genç yıldızı Reinier’i kiraladı!

Borussia Dortmund, Real Madrid’in 18 yaşındaki Brezilyalı ofansif orta saha oyuncusu Reinier’i iki yıllığına kiraladığını resmi internet sitesi üzerinden açıkladı.

2019’da Copa Libertadores ve Brezilya Serie A şampiyonluğu elde eden Flamengo’nun kadrosunda yer alan gelecek vadeden oyuncu ocak ayında 30 milyon Euro bonservis bedeliyle Real Madrid’e transfer olmuştu.

Dortmund’un sportif direktörü Michael Zorc, “Reinier çok büyük bir yeteneğe sahip ve hücumda pek çok farklı bölgede görevlendirilebilir” dedi ve ekledi: “İki yıldır gözümüz üzerindeydi; muhteşem tekniğinin yanı sıra fiziksel olarak da güçlü bir duruşu var.”

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Achraf Hakimi formülü!

Brezilya’nın U23 kadrosunda da yer alan Reinier, Faslı sağ bek Achraf Hakimi’nin yolundan gidiyor gibi gözüküyor. Hakimi de Real Madrid tarafından iki sezon Dortmund’a kiralanmış, daha sonra Real, oyuncuyu Inter’e satmıştı.

Açıklamasında Dortmund’un oyuncu yetiştirme kültüründen söz eden Reinier, “Kulüp genç oyunculara ve onları geliştirmeye odaklanmasıyla biliniyor. Burada çok şey öğrenmek, çok oynamak, takıma yardımcı olmak ve başarıya ulaşmak istiyorum” dedi.