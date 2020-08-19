Barcelona efsanesi Heredia’dan çarpıcı Messi yorumu!

Juan Carlos Heredia, Arjantin’de Barcelona hakkında konuşulduğunda akla gelen ilk isimlerden biri olarak biliniyor. Uzun yıllar Katalan devinde forma giyen Heredia, vatandaşı Messi hakkında konuştu.

İspanya basınına röportaj veren Heredia, “Messi, Xavi ve Iniesta takımdan ayrıldıktan sonra bir daha asla eskisi gibi olmadı. Bir daha o zamanlardaki gibi dinamik şekilde oynadığını görmedim” ifadelerini kullandı.

Arjantinli yıldızın takımda tek başına kaldığını söyleyen Heredia, “Bugün Messi tek başına oyun kuruyor, gol atıyor, frikik kullanıyor. Bu gerçekten çok fazla. Avrupa’nın en büyük kulüplerinden birinin tüm sorumluluğunu omuzlarında taşıyor. Eğer Messi olmazsa Barcelona’da futbol oynanmaz” dedi.

Öte yandan teknik direktörlük koltuğuna getirilen Ronald Koeman hakkında endişeleri olduğunu söyleyen Heredia, “Şu an Xavi’nin gelmesi gerektiğine dair bahse bile girerim. Çünkü kulübü çok daha iyi biliyor. Barcelona, Koeman’ın gibi bir antrenörün sonuç alıp alamayacağını test edecek pozisyonda değil” yorumunda bulundu.

“Koeman’ın iyi bir teknik adam olup olmayacağını beklemeyi göze alamazlar. Setien’i göreve getirdiklerinde kim olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu” diyen efsane Arjantinli, Messi’nin takımdan ayrılacağına ilişkin haberler için şu ifadeleri kullandı:

“13 yaşından beri bulunduğunuz bir yerden daha rahat edeceğiniz bir yer olduğunu düşünmüyorum. Eğer Messi kalırsa, onun en iyi versiyonunu görmemiz gerekiyor. Yönetim kurulu bunun için çok para harcamak zorunda kalacak. Barcelona’nın Messi’nin taleplerini yerine getirmesi gerekiyor.”