Trabzonspor’da yeni transferler sahaya indi

Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına başladı. Bordo-mavililerin yeni transferleri Anders Trondsen, Edgar Ie, Marlon Xavier ve Stiven Plaza da antrenmanda yer aldı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, Teknik Direktör Eddie Newton yönetiminde yapılan antrenmanda pas kombinasyonları, topa sahip olma oyunları ve taktiksel oyun ağırlıklı toparlanma çalışmaları gerçekleştirildi.

Yarın sabah gruplar halinde kas, kuvvet ve dayanıklılık testleri ile sağlık kontrolünden geçecek olan oyuncular akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.