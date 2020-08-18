SON DAKİKA | Fenerbahçe Mame Thiam transferini resmen açıkladı

Transferin hareketli takımı Fenerbahçe, Kasımpaşa’dan Mame Thiam’ı kadrosuna kattı. Fenerbahçe, Mame Thiam transferini resmi internet hesabından duyurdu. 27 yaşındaki Senegalli futbolcu, Fenerbahçe’nin Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak’tan sonra anlaşmaya vardığı beşinci isim oldu.

FENERBAHÇE’DEN MAME THİAM AÇIKLAMASI

Kasımpaşa ve futbolcu ile her konuda anlaşan Fenerbahçe, Mame Thiam ile Can Bartu Tesisleri’nde üç yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer, Fenerbahçe’nin resmi internet sitesinden şu ifadelerle duyuruldu:

“Kulübümüz, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da forma giyen Mame Thiam için kulübü ve kendisiyle yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlamıştır. Kulübümüz, Senegalli forveti 3 yıllığına renklerine bağlamıştır. Çubuklu formamızla mücadele edecek 27 yaşındaki Thiam'a ailemize hoş geldin diyor; kendisine, taraftarlarımızın limit tanımayan sevgi ve desteğiyle nice şampiyonluklar diliyoruz.”

Geçtiğimiz sezon bedelsiz olarak Kasımpaşa’ya imza atan Mame Thiam, oynadığı 28 maçta 12 gol atarken, 5 de asist yaptı.