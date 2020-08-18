Son dakika Barcelona’nın yeni teknik direktörü Ronald Koeman oldu

İspanya La Liga devi Barcelona, Quique Setien yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik direktörünü açıkladı. Barça, geçmişte kulüpte futbolcu olarak da görev alan Ronald Koeman’ı takımın başına geçirdi.

İstifa etmeyeceğini ve bunun kolay bir karar olacağını belirten Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu yaptığı açıklamada, “Teknik direktörlük için Ronald Koeman isminde karar kıldık çünkü tecrübeli bir isim ve Barcelona felsefesine de inanıyor. Eğer beklenmedik bir gelişme olmazsa Koeman takımın başına geçecek. Ocak ayında farklı teknik adamlarla konuştuk. Ama Avrupa Şampiyonası’ndan birkaç ay öncesiydi ve Hollanda Milli Takımı sorumluluğu vardı. Hollanda’yı teknik direktörsüz bırakamazdı” dedi.

Bartemou, takımdan ayrılacağı iddia edilen Lionel Messi konusuna da değinerek, “Messi kariyerini Barcelona’da tamamlamak istiyor. Koeman da onu projesinin temel isimlerinden biri olarak görüyor” ifadelerini kullandı.

İspanya La Liga’yı Real Madrid’in arkasında ikinci sırada tamamlayan Barça, Şampiyonlar Ligi’ne de 8-2’lik Bayern Münih hezimetiyle veda etmişti.

Hollandalı teknik adam, ülkesini EURO 2020’ye taşımayı başardı.