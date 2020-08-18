Napoli, Eljif Elmas’ın sözleşmesini uzattı!

İtalya Serie A devi Napoli, 20 yaşındaki orta saha Eljif Elmas hakkında flaş bir açıklama yaptı. 2019 yılında Fenerbahçe’den 16 milyon euro bedelle transfer edilen Makedon futbolcunun sözleşmesi 2025 yılına kadar uzatıldı.

Ufficiali i rinnovi in azzurro di Di Lorenzo, Elmas e Mario Rui fino al 2025. https://t.co/2tQphhf4eW #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/CALVLZwr49 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 18, 2020

Futbola Makedonya’nın Rabotnicki takımında başlayan genç yıldız, 2017’de 180 bin euro karşılığında Fenerbahçe’ye transfer olmuştu.

Sarı lacivertli ekipte kısa sürede dikkatleri üzerine toplayan Elmas, 2019’da İtalyan devinin yolunu tutmuştu.

Süper Lig’de 34 maçta 4 gol atan Elmas, İtalya Serie A’da oynadığı 26 maçta 1 gol atıp 1 de asist yaptı.