Mustafa Cengiz’den şok hile iddiası: ‘Kulağıma büyük dedikodular geliyor’

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, voleybol takımının transferleri için düzenlenen törende futbol gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Cengiz, geçtiğimiz gün yaptığı “Başkaları sıkışmışsa, para Leyla'ya bastıkları için bu durumdalar! Sonra harcama için limit istiyorlar! Neymiş Galatasaray oyunbozanlık yapıyormuş” açıklamaları ile Fenerbahçe’yi hedef almadığını söyledi.

“Hiçbir camiaya laf etmem, laf da ettirmem” diyen Cengiz, transferde hile yapıldığı dedikodularının kulağına geldiğini belirterek, “Bir kere başlarsa yanlışlar, zincir gibi gider. Hile-i şeriyeyi yapmayanlar beceriksiz diye adlandırılır. Bu çok tehlikeli bir girişim” dedi.

İşte Cengiz’in açıklamalarından satır başları:

“Fenerbahçe’ye çok büyük saygı duyan bir insanım. Hepsi ailemiz, annemiz, babamız, kardeşimiz… Ben hiçbir camiaya laf etmem, laf da ettirmem. Benim dünkü konuşmalarım asla hiçbir camiayı hedeflememekte. Ben isterim ki herkes çok güçlü olsun, rekabet güçlensin. Sahada mertçe, delikanlıca mücadele olsun. Özellikle geçen yıl gördüğümüz hakem hatalarından Türk futbolu uzak olsun. İnsanlar illa kendilerine hata yapılınca bağırmasın. Biz bunu işaret etmek istedik.”

“BUNDA BOZULACAK NE VAR?”

“Fatih Öztürk’ün ne aldığını açıkladık. Aynı davranışı rakip değerli camialarımızdan beklersem, bu o camiaya hakaret mi? Hayır. Bu o yönetimlerin tavrını belirler. Biz diyoruz ki, ey değerli camialar, ey değerli spor yorumcuları, lütfen sorun, ‘kaça aldınız, niye açıklamıyorsunuz?’. Bu sadece halka açık takımlar için değil, diğer kulüpler için de geçerli. Açıklayın, ki size gönül veren, sizi statta destekleyen insanlara olan sorumluluğunuzu yerine getirin. Bunda bozulacak ne var? Biz Galatasaray camiası olarak bütün camialara saygı duyarız. Rakibimiz ne kadar güçlü ve kaliteliyse biz o kadar güçlü ve kaliteliyiz. Zor, oyunu bozar.”

“HİLE BİR KERE BAŞLARSA…”

“Eğer varsa bir şey, ben bir şey demiyorum. Hile-i şeriye ye gitmemek gerek. Biz yaptıysak bizi uyarın. Eğer biz tevessül edersek, öyle dedikodular var çünkü. Bunu yapmamak gerekir diye düşünüyoruz. Bir kere başlarsa yanlışlar, zincir gibi gider.”

“KULAĞIMA ÇOK BÜYÜK DEDİKODULAR GELİYOR”

“Hile-i şeriyeyi yapmayanlar beceriksiz diye adlandırılır. Bu çok tehlikeli bir girişim. Bizim topluma böyle örnek olmamamız gerekir. Ben bunu yaptılar demiyorum ama çok büyük dedikodular kulağıma geliyor. Bu yola tenezzül edeceklerine inanmıyorum, inanmak da istemiyorum. Bunu diyebilirim başka bir şey diyemem.”

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