Mame Thiam kimdir? Fenerbahçe’nin yeni transferi Mame Thiam kaç yaşında?

Transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe, Kasımpaşa’nın golcü ismi Mame Thiam’ı kadrosuna kattı.

2019 yılında Kasımapaşa’ya transfer olan Thiam 25 Süper Lig maçıdan 11 gol atma başarısı gösterdi.

MAME THİAM KİMDİR?

1992 yılında Senegal’de dünyaya gelen Thiam, forvet bölgesinde görev yapıyor. 1.85 boyunda ve 79 kilo olan Thiam'in, Fenerbahçe’yle transfer konusunda anlaştığı iddia ediliyor.

Kasımpaşa’nın golcüsü Mame Thiam geçen sezon Süper Lig ‘e geldi. 1992 doğumlu Senegalli santrfor geçtiğimiz sezonu 11 gol – 4 asist ile tamamladı. Ayrıca Thiam bu sezon Fenerbahçe’ye karşı da bir gol attı.

Profesyonel kariyerine, 2010 yılında Inter ile başlayan golcü futbolcu, 27 yaşında. Daha sonra sırasıyla Avellino, South Tyrol, Lanciano, Juventus, Lanciano, Zulte Waregem, PAOK, Empoli, Esteghlal, Ajman, Kasımpaşa kulüplerinde oynadı.

Senegalli santrfor geçtiğimiz sezonu 11 gol – 4 asist ile tamamladı