Lukaku’nun tek rakibi kendisi! İnanılmaz performans

UEFA Avrupa Ligi’nde Inter, yarı final maçında Shakhtar Donetsk’i 5-0 mağlup ederek finalde Sevilla’nın rakibi oldu. Inter’in farklı kazandığı maçta son iki gole imza atan Romelu Lukaku, üst üste 10. Avrupa Ligi maçında da fileleri havalandırmayı başardı. Kendisine ait rekoru geliştiren Lukaku, üst üste oynadığı 10 Avrupa Ligi maçında gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

Kendi rekorunu geçmek için uzun süre beklemek zorunda kalan Lukaku, Shakhtar Donetsk maçının 78. dakikasında ağları havalandırdı. 84. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Belçikalı golcü, hem rekorunu geliştirdi, hem de iki golle takımının finale çıkmasında büyük pay sahibi oldu.

Daha önce Everton’da 5, sonrasında ise Inter’de 5 kez peş peşe forma giydiği tüm Avrupa Ligi maçlarında gol atan 27 yaşındaki yıldız, bu 10 maçta 14 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

Lukaku, geçtiğimiz sezon transfer olduğu Inter’de çıktığı toplam 50 maçta 33 gol atarken, 6 da asist yaptı.