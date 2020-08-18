Luka Modric kriz çıkaran Abramovic ile görüşme anını anlattı

Real Madrid’in Hırvat yıldızı Luka Modric, hayatını anlattığı otobiyografide, uzun zaman önce yaşanan bir olaya da yer verdi. Tottenham’da krize neden olan Chelsea’nin sahibi Roman Abramovich ile 2011 yılında yaptığı görüşmeden bahseden Luka Modric, Rus iş insanı ile tanışmasının heyecan verici olduğundan bahsetti.

Şimdiye kadar üzerinde pek çok spekülasyon yapılan konuya açıklık getiren Luka Modric, bir yıl sonra Londra’dan ayrılmasında önemli rol oynayacak olayı şöyle anlattı:

“O dönem Tottenham’dan ayrılmak istiyordum. Daha yarışmacı bir takıma gitmeyi hedeflemiştim. 2010-2011 sezonunun sonunda, Zagreb’te eşimle birlikte tatil yaparken, Abramovich’in görüşme teklifi geldi. Bizi özel bir jetle Fransa’ya götürdüler. Abramovich, teknesiyle Fransa’da tatil yapıyordu. Yatına gittiğimizde yanında bulunan güvenlik görevlileri beni çok şaşırtmıştı. Hepsinin iyi eğitimli olduğu belliydi. Abramovich ile tanışmak heyecan vericiydi. Yatta görüştükten sonra prensipte anlaştık. Tottenham’ın beni kolay kolay satmayacağını o da biliyordu. Bana “Chelsea’ye gelmek için zorluklarla mücadele etmeye hazır mısın?’ diye sordu. Ben de döner dönmez takımdan ayrılmak isteğimi başkana ileteceğimi söyledim. El sıkışıp ayrıldık. Ben takımdan ayrılmak istediğimi yönetime ilettim. Ancak Tottenham Abramovich’in tüm tekliflerini geri çevirdi.”

“BENİ KAPTAN YAPTILAR”

Daha sonra Tottenham yönetimi ve teknik direktör Harry Reknapp’ın kendisini takımda tutmak için büyük çaba harcadığının da altını çizen Modric “Hatta bana kaptanlık bile verdiler. Transfer sezonu sona erdiğinde Chelsea’den gelen tekliflere olumsuz yanıt verdikleri için Tottenham’da kaldım” ifadelerini kullandı.

Sezonun ilk maçında Manchester City ile oynanan karşılaşmayı unutamadığını belirten Luka Modric, “O dönemli teknik direktörümüz Harry Redknapp, maçta benin 11’de başlatacağını söyledi. Ben ise kafamı tam olarak maça veremeyeceğimi ve oynamamayı tercih ettiğimi söyledim. Ancak yine de bana 11’de şans verdi. O maçı 5-1 kaybettik. Ben de 60. dakikada oyundan alındım. Kariyerimin en kötü anlarından biriydi” dedi.

Chelsea’ye transferi gerçekleşmeyen Luka Modric, bu olayın yaşanmasından bir yıl sonra, 2012 yazında İspanyol devi Real Madrid’e 35 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu.