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Sözcü

Ligue 1’de açılış maçına corona virüsü engeli

Ligue 1'de 21 Ağustos Cuma günü oynanacak yeni sezonun açılış maçı, corona virüsü salgını nedeniyle ertelendi.

14:22 -
Haberler Fransa Ligue 1
Ligue 1’de açılış maçına corona virüsü engeli

Fransa Ligue 1’de yeni sezon öncesi corona virüsü şoku yaşanıyor. Profesyonel Futbol Ligi’nden (LFP) yapılan açıklamaya göre; Olympique Marsilya ile Saint Etienne arasında oynanması planlanan 2020-2021 sezonu açılış karşılaşması, Marsilya ekibindeki 3 kişinin corona virüsü testlerinin negatif çıkması sonucu ertelendi. Karşılaşmanın sağlık koşullarına göre 16 veya 17 Eylül’de oynanacağı bildirildi.

Bu gelişmenin ardından Ligue 1’de yeni sezon 22 Ağustos Cumartesi günü Bordeaux-Nantes karşılaşması ile başlayacak.

Corona fransa ligue 1 marsilya Saint-Etienne