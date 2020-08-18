Ligue 1’de açılış maçına corona virüsü engeli

Fransa Ligue 1’de yeni sezon öncesi corona virüsü şoku yaşanıyor. Profesyonel Futbol Ligi’nden (LFP) yapılan açıklamaya göre; Olympique Marsilya ile Saint Etienne arasında oynanması planlanan 2020-2021 sezonu açılış karşılaşması, Marsilya ekibindeki 3 kişinin corona virüsü testlerinin negatif çıkması sonucu ertelendi. Karşılaşmanın sağlık koşullarına göre 16 veya 17 Eylül’de oynanacağı bildirildi.

Bu gelişmenin ardından Ligue 1’de yeni sezon 22 Ağustos Cumartesi günü Bordeaux-Nantes karşılaşması ile başlayacak.