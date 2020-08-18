MAÇ SONUCU | Leipzig 0-3 PSG | Şampiyonlar Ligi Yarı Finali

Daha önce Şampiyonlar Ligi kupasını hiç kazanamayan ve finale dahi çıkamayan Leipzig ile PSG kulüp tarihleri için önemli bir maça çıktı.
Mücadeleyi Fransız devi PSG 3-0 kazanarak tarihinde ilk kez finale yükseldi.
PSG'nin gollerini 13. dakikada Marquinhos, 42. dakikada Angel Di Maria ve 56. dakikada Bernat kaydetti.
Arjantinli yıldız Di Maria diğer iki golün de asistini yaparak maçın yıldızı olmayı başardı.
Leipzig ise rakibi karşısında ikinci yarının ilk 10 dakikalık bölümü dışında pek etkili olamadı.
Kısa süreli bir yapılanma sonrasında tarih yazarak Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükselen Leipzig, PSG'nin yıldızlarına dayanamadı.
PSG'nin Şampiyonlar Ligi finalindeki rakibi bu akşam 22.00'de başlayacak olan Lyon-Bayern Münih maçının galibi olacak.
Şampiyonlar Ligi finali Pazar günü saat 22.00'de başlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR 6' Mbappe'nin arkaya müthiş pasla kaçırdığı Neymar topu uzak köşeye göndermek istedi ancak top direğe çarpıp auta çıktı!
7' Mbappe topu filelere gönderdi ancak geçersiz sayıldı! Leipzig kalecisi Gulacsi'nin uzaklaştırmak istediği top Neymar'ın eline çarpınca hakem golü geçersiz sayarak en direkt serbest vuruş verdi.
GOL! 13' Laimer'in Neymar'a yaptığı faul sonrasında topun başına geçen Di Maria enfes bir orta keserek Marquinhos'a al da at dedi!
Brezilyalı stoper topa çok iyi yükselerek takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı!
35' Unutulmayacak bir gol olabilirdi! Sağ çaprazdan uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşta Neymar doğrudan kaleye vurdu. Top direk dibine çarpıp dışarı gitti!
GOL! 42' PSG'nin pres yaptığı pozisyonda Leipzig kalecisi Gulacsi'nin Sabitzer'e atmak istediği pas rakibe gidince Neymar'ın asistinde Di Maria ceza sahasında rahat bir şekilde topu filelere gönderdi!
İkinci yarıya Leipzig Forsberg ile Schick'i oyuna alarak başladı ve ilk 10 dakika boyunca PSG yarı sahasında baskı kurdu.
GOL! 56' PSG'yi iyice rahatlatan gol! Di Maria'nın ortasında ofsayttan son anda kurtulan Bernat'ın topa ince dokunuşuyla PSG 3-0'lık üstünlüğü yakaladı.
Leipzig oyuncuları ofsayt itirazı yapsa da VAR'dan gol kararı geldi
Geride kalan dakikalarda ise takımların skoru değiştirme çabası sonuçsuz kaldı.
Keylor Navas'ın sakatlığında kaleye geçen Rico ise maç boyunca kalesinde büyük tehlike yaşamadı.
Antrenmanda ayağını kıran PSG Teknik Direktörü Tuchel