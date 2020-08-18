CANLI | Leipzig-PSG | Şampiyonlar Ligi Yarı Finali

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Leipzig ile PSG final için karşı karşıya! Portekiz’de Estadio da Luz Stadı’nda mücadeleyi Hollandalı hakem Björn Kuipers yönetecek. Maçın başlama saati 22.00. PSG çeyrek finalde Atalanta’yı 90 ve 90+3’te bulduğu gollerle 2-1 mağlup ederken; Leipzig de Atletico Madrid’i aynı skorla yenerek yarı finale yükseldi.

KADROLAR

LEIPZIG: Gulacsi, Klostermann, Upamecano, Mukiele, Laimer, Kampl, Angelino, Sabitzer, Nkunku, Dani Olmo, Poulsen.

PSG: Rico, Kehrer, Silva, Kimpembe, Bernat, Marquinhos, Paredes, Herrera, Di Maria, Neymar, Mbappe

STAT: 22.00

SAAT: Estadio da Luz

HAKEM: Björn Kuipers

YAYIN: beIN Sports 1 ve beIN Sports Haber

Alman ekibi Leipzig’de Konate ve Hartmann bu maçta şans bulamayacak.

PSG’de ise kaleci Keylor Navas ile Verratti sakatlıkları nedeniyle oynamayacak. Fransız ekibinde Gueye ve Kurzawa’nın da sakatlıkları nedeniyle şans bulması beklenmiyor.