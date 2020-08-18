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CANLI | Leipzig-PSG | Şampiyonlar Ligi Yarı Finali

Şampiyonlar Ligi'nda ilk yarı final maçında Almanya temsilcisi Leipzig ile Fransız devi PSG karşı karşıya! İki takım, Pazar günü oynanacak finale adını yazdırmak için mücadele edecek. Maçın 90 dakika eşitlikle sona ererse 30 dakika uzatma ve yine değişmezse penaltı atışlarına geçilecek. Saat 22.00'de başlayacak maçı SKOR'dan takip edebilirsiniz.

20:45 -
Haberler Futbol
CANLI | Leipzig-PSG | Şampiyonlar Ligi Yarı Finali

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Leipzig ile PSG final için karşı karşıya! Portekiz’de Estadio da Luz Stadı’nda mücadeleyi Hollandalı hakem Björn Kuipers yönetecek. Maçın başlama saati 22.00. PSG çeyrek finalde Atalanta’yı 90 ve 90+3’te bulduğu gollerle 2-1 mağlup ederken; Leipzig de Atletico Madrid’i aynı skorla yenerek yarı finale yükseldi.

LEIPZIG PSG MAÇI MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI 

KADROLAR

LEIPZIG: Gulacsi, Klostermann, Upamecano, Mukiele, Laimer, Kampl, Angelino, Sabitzer, Nkunku, Dani Olmo, Poulsen.

PSG: Rico, Kehrer, Silva, Kimpembe, Bernat, Marquinhos, Paredes, Herrera, Di Maria, Neymar, Mbappe

STAT: 22.00

SAAT: Estadio da Luz

HAKEM: Björn Kuipers

YAYIN: beIN Sports 1 ve beIN Sports Haber

Alman ekibi Leipzig’de Konate ve Hartmann bu maçta şans bulamayacak.

PSG’de ise kaleci Keylor Navas ile Verratti sakatlıkları nedeniyle oynamayacak. Fransız ekibinde Gueye ve Kurzawa’nın da sakatlıkları nedeniyle şans bulması beklenmiyor.

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Son güncelleme: 20:55 18.08.2020