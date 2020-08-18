Leipzig PSG maç özeti ve golleri! İlk finalist PSG oldu (Maç özeti)

Corona virüsü sebebiyle tek maç üzerinden oynanan Şampiyonlar Ligi yarı finalinde gülen taraf PSG oldu. Fransız temsilcisi, ilk yarısını 2-0 önde kapattığı karşılaşmayı ikinci yarı bir gol daha bularak 3-0 tamamladı ve Almanya'nın yükselen ekibi Leipzig'i kupa dışına itti. Baştan sona PSG'nin üstünlüğü ile geçen Leipzig PGS maçının özeti ve golleri…

LEIPZİG PSG MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ 23 AĞUSTOS'TA

Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen PSG'nin rakibi, Bayern Münih-Lyon maçının galibi olacak. Şampiyonlar Ligi'nde final ise 23 Ağustos'ta saat 22.00'da oynanacak.