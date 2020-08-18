Lazio ateş püskürdü: ‘David Silva adam değilmiş’

İngiliz ekibi Manchester City’deki 10 yıllık kariyerini noktalayan İspanyol futbolcu David Silva, İtalyan ekibi Lazio için sağlık kontrolüne girdikten sonra şok bir şekilde Real Sociedad’a transfer oldu.

David Silva ile görüşen Real Sociedad yöneticileri, 34 yaşındaki futbolcuyu İspanya'ya dönmesi için ikna etti. Lazio'yu devre dışı bırakan Real Sociedad, David Silva ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

Yaşanan gelişmelerin ardından sessizliğini koruyan Lazio cephesi ilk açıklamayı yaptı. Lazio Sportif Direktörü Igli Tare, Corriere dello Sport’a yaptığı açıklamada, “Oyuncu olarak kendisine büyük saygım var ama adam değilmiş” ifadelerini kullandı.

Valencia'dan 2010 yılında Manchester City'e transfer olan David Silva, 438 resmi maçta görev aldı ve 77 rakip fileleri havalandırdı. Yıldız futbolcu İngiltere’de 4 Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.

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