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Sözcü

Göztepe’nin efsanesi ‘Bombacı’ Halil vefat etti

İzmir’in köklü kulübü Göztepe’nin efsaneleşmiş oyuncularından “Bombacı” lakaplı Halil Kiraz vefat etti.

23:39 -
Haberler Futbol
Göztepe’nin efsanesi ‘Bombacı’ Halil vefat etti

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin efsaneleşmiş isimlerinden Halil Kiraz hayatını kaybetti. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Halil Kiraz'ın hayatını kaybettiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Türk futbolunun ve kulübümüzün değerli ismi, efsane futbolcumuz Halil Kiraz'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cenaze töreni bilgileri netleşince camiamız ile paylaşılacaktır. Türk futbolunun ve camiamızın başı sağolsun.”

Sarı-kırmızılı ekiple 184 Süper Lig maçına çıkan Halil Kiraz, bu maçlarda 30 gole imza atmıştı. Göztepe'de teknik direktör olarak da görev yapan “Bombacı” lakaplı Halil Kiraz, 76 yaşındaydı.

Bombacı Halil göztepe Halil Kiraz