Göztepe’nin efsanesi ‘Bombacı’ Halil vefat etti

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin efsaneleşmiş isimlerinden Halil Kiraz hayatını kaybetti. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Halil Kiraz'ın hayatını kaybettiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Türk futbolunun ve kulübümüzün değerli ismi, efsane futbolcumuz Halil Kiraz'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cenaze töreni bilgileri netleşince camiamız ile paylaşılacaktır. Türk futbolunun ve camiamızın başı sağolsun.”

Sarı-kırmızılı ekiple 184 Süper Lig maçına çıkan Halil Kiraz, bu maçlarda 30 gole imza atmıştı. Göztepe'de teknik direktör olarak da görev yapan “Bombacı” lakaplı Halil Kiraz, 76 yaşındaydı.