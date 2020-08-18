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Galatasaray’da corona testleri negatif!

Geçtiğimiz günlerde iki futbolcusunda corona virüsü testleri pozitif çıkan Galatasaray Kulübü, yeni bir açıklama yayınladı

12:47 -
Haberler Futbol
Galatasaray’da corona testleri negatif!

Galatasaray’da futbol takımına dün yapılan corona virüsü testlerinde sonuçların tamamının negatif çıktığı açıklandı. Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, “Kulübümüz tarafından, Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital’ın katkılarıyla dün sabah (17 Ağustos Pazartesi) yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır” denildi.

Corona galatasaray