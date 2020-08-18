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SON DAKİKA | Fatih Karagümrük bombayı patlattı! Joe Hart ile anlaşma tamam…

Son dakika... Süper Lig'İn yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük, İngiliz kaleci Joe Hart ile prensip anlaşmasına vardı.

13:27 -
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SON DAKİKA | Fatih Karagümrük bombayı patlattı! Joe Hart ile anlaşma tamam…

Bu sezon Süper Lig’de mücadele edecek olan İstanbul temsilcisi Fatih Karagümrük yeni sezon öncesi bomba bir transfere imza attı.

beIN SPORTS’un haberine göre;  kırmızı sitahlı ekip İngiliz kaleci Joe Hart ile prensip anlaşmasına vardı. Daha önce ünlü file  bekçisi ile ilgili İngiliz basınında, Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur ile el sıkıştığı haberleri çıkmıştı.

Son olarak Burnley’de forma giyen 33 yaşındaki file bekçisinin sözleşmesi elinde bulunuyordu. Kariyerinde 528 maça çıkan Joe Hart, kalesinde 625 gol görürken, 182 müsabakada kalesini gole kapattı.

Fatih Karagümrük joe hart transfer
Son güncelleme: 13:40 18.08.2020